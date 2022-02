Na een avontuur bij het Deense Midtjylland speelt Dion Cools (25) sinds de winterstop opnieuw in België. Bij het zwalpende Zulte Waregem beleefde de rechtsachter echter nog niet al te veel plezier aan zijn terugkeer. Winnen zat er met zijn nieuwe club nog niet in en de zware 5-0-nederlaag in de derby was ook voor de Maleisische Belg een zware tik.