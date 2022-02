KV OOSTENDE. 200 Japanners in de tribune tegen STVV

Komende zaterdag zitten er tijdens KV Oostende - STVV liefst tweehonderd Japanners in de tribune, onder leiding van de Japanse ambassadeur. KVO nodigde het gezelschap uit omdat het met Sakamoto een Japanner in de rangen heeft en er bij de tegenstander ook een aantal landgenoten spelen. STVV is ook in Japanse handen.

Sportief is het afwachten of D’Haese (knie) opnieuw fit raakt. De A-kern had maandag een vrije dag en hervat de trainingen op dinsdag. (jve )