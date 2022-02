Nikola Storm scoort ook in talkshow ‘Extra time’: “Het is leuk om zo beslissend te zijn”

KV Mechelen is hot. Drie maanden na coach Wouter Vrancken was het gisteren de beurt aan clubtopschutter Nikola Storm om aan te schuiven aan de tafel bij ‘Extra time’ op Canvas.

Met vijftien doelpunten na 28 speeldagen is Nikola Storm goed op weg om John Bosman van de troon te stoten als beste Mechelse schutter in één seizoen op het hoogste niveau van de laatste ­vijftig jaar. Bosman was in het kam­pioenenseizoen 1988-1989 goed voor achttien com­petitiedoelpunten. In het ­recente verleden kwam alleen Sofiane Hanni nog in de buurt met zeventien goals in het seizoen 2015-2016. De Algerijn klokte af op veertien doelpunten in de reguliere competitie, maar trof ook nog drie keer raak in de play-offs.

“Het gaat goed, hè”, straalde Storm nog na zijn doelpunt van zondag tegen Antwerp. “Met mijn statistieken lig ik voor op schema. Ik mik elk seizoen op tien doelpunten en tien assists. Qua doelpunten zit ik nu boven mijn streefdoel. Het is leuk om zo beslissend te zijn. Wat het verschil is met de Storm van vroeger? Een combinatie van alles. Ik heb nu meer ervaring, ik kan situaties beter herkennen en ik ben rustiger geworden voor doel.”

© BELGA

Drietand

Storm (vijftien doelpunten, vijf ­assists) is niet de enige ­KV-speler die dit seizoen ­geweldige ­statistieken kan voorleggen. Met Hugo Cuypers (negen goals, acht assists) en Kerim Mrabti (tien goals, zes assists) staan er nog twee andere spelers van ­Malinwa in de top 15 van meest beslissende spelers in de Jupiler Pro League. De Mechelse drietand is dit seizoen goed voor meer dan 70 procent van de doel­puntenproductie bij KV. Slechts bij tien van de 48 gemaakte doelpunten waren Storm, ­Cuypers of Mrabti niet rechtstreeks betrokken als assistgever of doelpuntenmaker.

“We proberen attractief voetbal te spelen met veel looplijnen”, aldus Storm. “Dat ligt me ook wel. We spelen met veel lopende jongens die perfect weten wat hun taken zijn. We hebben bepaalde basisprincipes, maar de coach probeert ook altijd goed de ruimtes te zoeken bij de tegenstander.”