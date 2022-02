Videobeelden tonen Russische colonne met militaire voertuigen onderweg naar Donetsk

Er is in de nacht van maandag op dinsdag een colonne van militaire voertuigen, waaronder tanks, waargenomen aan de grens van Donetsk, de hoofdstad van een van de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne die Vladimir Poetin als onafhankelijk heeft erkend. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een ooggetuige. Er circuleren ook videobeelden op Twitter.

Er zouden ongeveer vijf tanks in de colonne zijn waargenomen aan de rand van de stad en nog eens twee in een ander stadsdeel. De voorbije dagen waren er geen tanks in de regio gezien. Op Twitter circuleert intussen ook al videomateriaal van de colonne. Geopolitiek Analist Michael A. Horowitz deelt de beelden van de correspondent van de Franse krant Le Figaro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens beelden van Moshe Swartz, journalist voor het nieuwsagentschap YWN, trekken Russische pantservoertuigen naar Belgorod. Dat is een Russische regio aan de grens met Oekraïne.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De melding van de colonne kwam slechts enkele uren nadat Russisch president Poetin de Oost-Oekraïnese regio’s Donetsk en Loehansk erkende als onafhankelijk. Hij kondigde ook aan zogeheten “vredestroepen” naar de oostelijke regio’s van Oekraïne te zullen sturen.

Linda Thomas-Greenfield. — © REUTERS

“Onzin”

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield verklaarde maandagavond (lokale tijd) in een toespraak voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat Ruslands erkenning van de volksrepublieken in Oost-Oekraïne een “duidelijk voorwendsel voor oorlog” is.

De veiligheidstroepen die de Russische president Vladimir Poetin naar het oosten van Oekraïne heeft gestuurd zijn “onzin”, aldus Thomas-Greenfield. “We hoeven niet te raden naar Poetins motieven”, zei Thomas-Greenfield tijdens de ingelaste spoedzitting van de Veiligheidsraad. “Hij heeft maandag totaal buitensporige uitspraken gedaan om een voorwendsel voor oorlog te creëren. Hij zei dat Oekraïne het Westen om kernwapens gevraagd heeft. Dat is niet waar.”

Volgens de Amerikaanse ambassadeur wil Poetin terug in de tijd reizen. “Terug naar een tijd toen keizerrijken de wereld overheersten, voordat de Verenigde Naties bestonden. Hij wil het internationale systeem testen en zien hoe ver hij kan gaan.”

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam in spoedzitting bijeen. — © AFP

Het risico op een groot conflict is reëel en moet koste wat kost vermeden worden. Dat zei Rosemary DiCarlo, adjunct-secretaris-generaal voor politieke zaken van de VN. Ze onderstreepte dat de komende uren en dagen cruciaal worden.

“Rand van de afgrond”

Meerdere leden van de Veiligheidsraad hebben hun veroordeling ook uitgesproken over de jongste ontwikkeling in het conflict. Albanië sprak van een schending van het internationale recht, India uitte diepe bezorgdheid en riep op tot terughoudendheid van alle kanten. Brazilië pleitte dan weer voor een staakt-het-vuren.

De Britse ambassadeur Barbara Woodward vreest een humanitaire ramp als Rusland Oekraïne binnenvalt. “Een invasie van Oekraïne ontketent oorlog, dood en vernietiging tegen het volk van Oekraïne. De humanitaire gevolgen zullen verschrikkelijk zijn voor de burgers die de gevechten ontvluchten”, klonk het. “Rusland heeft ons aan de rand van de afgrond gebracht en we roepen het land op om een stap terug te zetten.”