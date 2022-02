Drie agenten gewond in Nieuw-Zeeland bij confrontatie met antivaxers

Antivaxers hebben dinsdag een irriterende stof naar de politie gegooid in Nieuw-Zeeland. Drie agenten liepen verwondingen op. Premier Jacinda Ardern veroordeelde de “absoluut beschamende” incidenten.

De spanningen waren opgelopen nadat de politie betogers ervan beschuldigde menselijke uitwerpselen naar de ordediensten te hebben gegooid, toen die betonnen barrières rond een protestkamp opstelden. Volgens de politie probeerden demonstranten agenten te hinderen die waren gekomen om de barricades te verplaatsen.

“Minstens drie agenten hebben medische hulp nodig nadat ze door demonstranten met een onbekende stof zijn bespoten”, zei de politie in een verklaring. “Eén persoon werd gearresteerd nadat hij had geprobeerd met een auto in te rijden op een groep politieagenten.”

Twee weken na het begin van hun actie, geïnspireerd door de Canadese vrijheidskonvooien, waren de demonstranten in het weekend blijven toestromen. En dat ondanks oproepen van de politie om te vertrekken. De beweging, die uit ongeveer 1.500 demonstranten bestaat, begon als een antivaxbeweging. Ondertussen hebben sommige demonstranten hun extreemrechtse loyaliteit getoond en scandeerden ze boodschappen tegen de regering en de media.

Nieuw-Zeeland, met een bevolking van vijf miljoen mensen, heeft sinds het begin van de pandemie 53 sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd. Op maandag werden 2.377 nieuwe gevallen gemeld.