Hof van Cassatie oordeelt over wraking KI in fraudeonderzoek Belgisch voetbal

Het Hof van Cassatie buigt zich dinsdag over het wrakingsverzoek dat is ingediend in het grote onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. De advocaten van meerdere verdachten hadden de rechters gewraakt van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die moest oordelen over de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) die gebruikt zijn in het onderzoek. Maar de raadsheren van de KI hadden geweigerd zich vrijwillig terug te trekken.