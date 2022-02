Zware schorsing voor Marco Verratti (PSG) na uitlatingen over arbitrage? “We laten op ons schijten door scheidsrechters”

PSG ging afgelopen weekend pijnlijk onderuit op het veld van Nantes (3-1). Les Parisiens kregen een discutabele strafschop tegen en pakten zes gele kaarten, de frustratie liep hoog op. Na de match deden onder meer technisch directeur Leonardo en middenvelder Marco Verratti hun beklag over de wedstrijdleiding.

“Hoe is het mogelijk dat we hier tien gele kaarten pakken (het waren er in werkelijkheid zes, red.)”, begon Verratti aan zijn interview bij Canal+. “We mogen zelfs niet praten met de scheidsrechter, we mogen niets. Het is de enige scheidsrechter ter wereld waar we niets tegen mogen zeggen. Die fout op Mbappé was penalty en dan verdient dat ook een gele kaart en dus rood (want die speler had al geel, red.). Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen, soms laten we op ons schijten door de scheidsrechters.”

Vooral die laatste uitspraak kan volgens L’Equipe niet door de beugel bij de Ethische Raad van de Franse Voetbalbond. Als de opmerkingen van Verratti als ‘grof’ worden beschouwd, dan riskeert de middenvelder een schorsing van vijf speeldagen, al is de Tuchtcommissie vrij om daarboven of onder te gaan. Woensdag komt de zaak voor.

© AFP

Technisch directeur Leonardo is echter niet opgeroepen voor de Tuchtcommissie na zijn commentaren op de arbitrage. “We accepteren de nederlaag en we zullen ervan leren”, zei de Braziliaan. “We moeten weten hoe we ons na een wedstrijd in de Champions League moeten gedragen in de Ligue 1. Daar zullen we het over hebben. Maar we kregen ook alles tegen en dan doel ik vooral op de arbitrale beslissingen die overduidelijk zijn. Met de scheidsrechter had ik vandaag het gevoel: ‘bam, bam, bam, ik schiet op jullie’. Telkens zei hij (de scheidsrechter, red.): ‘nee, het is Neymar of het is Mbappé, dus ik fluit niet! Het is Messi, dus ik fluit niet, het is Paris Saint-Germain, dus ik fluit niet!’”