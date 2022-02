Sergio Agüero gaat met Argentinië naar WK in Qatar: “We moeten nog bepalen welke rol ik krijg”

Het leven van Sergio Agüero (33) is drastisch veranderd. Sinds eind december is de Argentijnse legende van Manchester City noodgedwongen gestopt met profvoetbal wegens hartritmestoornissen. Nu is hij even niet met voetbal bezig, al raakte maandag bekend dat Agüero eind dit jaar met Argentinië meereist naar het WK in Qatar.

LEES OOK (+).Voor altijd in de harten van Man City: onze man gidst u doorheen de fenomenale carrière van Sergio Agüero

“We moeten nog bepalen welke rol ik precies ga krijgen, maar ik ga in elk geval mee met de ploeg naar het WK”, zei Agüero in een interview met het Argentijnse TyC Sports. “Ik wil graag bij de jongens zijn.” Zelf kwam Agüero 101 keer in actie voor de nationale ploeg. Hij vond daarin 41 keer de weg naar doel. Vorig jaar maakte hij nog deel uit van de Argentijnse selectie die de Copa América won.

Eind december moest Agüero noodgedwongen een punt zetten achter zijn profcarrière. “Ik voelde me slecht, met veel hoofd- en spierpijn. Maar ik dacht dat het kwam door de trainingen die ik na een tijdje weer hervatte of dat het door de hitte kwam”, vertelde de ex-speler van FC Barcelona over zijn hartritmestoornissen. “Ik heb mijn hele leven het maximale van mijn lichaam gevraagd, maar er is iets verkeerd. Ik wil dat men dit blijft onderzoeken, want ik wil de waarheid weten. Het gebeurde allemaal uit het niets, niemand weet precies hoe het komt.”

© EFE

“Kijk niet naar voetbal”

Intussen leeft Agüero een heel ander leven dan dat van een profvoetballer. Een comeback moeten we van de Manchester City-legende niet verwachten. “Natuurlijk denk ik soms aan een terugkeer, dat komt gewoon op in je gedachten. Maar ik weet dat het niet gaat gebeuren. Nu is het tijd om mijn rust te nemen en dingen te doen die ik leuk vind. Ik volg het nieuws niet en ik kijk niet naar voetbal, daar maak ik me niet druk om. Ik wil dingen doen die ik vroeger niet kon doen vanwege mijn voetbalcarrière. Zoals de verjaardag van mijn zoon vieren, dat deden we voor het eerst met z’n allen samen in Argentinië.”