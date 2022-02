Kabinetschef van kersvers Antwerps schepen Erica Caluwaerts ontslagen: “Onhoudbare situatie”

Jiri De Laet, op de foto in het midden tussen Willem-Frederik Schiltz en schepen Erica Caluwaerts, is per direct ontslagen. — © rr

Jiri De Laet, de kabinetschef van de vorige maand aangetreden schepen Erica Caluwaerts (Open Vld) is ontslagen. Ook zijn voorzitterschap van Open Vld in het district Antwerpen staat ter discussie.

Met de liberale schepenwissel in Antwerpen, waarbij Erica Caluwaerts de plaats innam van Claude Marinower, veranderde er begin dit jaar ook een en ander op het kabinet. Jiri De Laet werd de kabinetschef van de nieuwe schepen.

Die samenwerking is nu abrupt gestopt. Jiri De Laet is ontslagen als kabinetschef nadat er een problematische werksfeer was ontstaan op het kabinet. Tegelijkertijd is De Laet gevraagd om zijn voorzitterschap van Open Vld in het district Antwerpen neer te leggen. De man moet tegen dinsdagochtend een antwoord geven op die vraag.

Officieel luidt de reden voor het plotse ontslag op het kabinet en het mogelijke einde als lokaal voorzitter “familiale problemen”. Verder toelichting willen de Antwerpse liberalen hierover niet geven.

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat de aanwezigheid op het kabinet en als voorzitter van de lokale afdeling “voor een onhoudbare situatie” zou gezorgd hebben. Daarom kon schepen Erica Caluwaerts weinig anders dan haar rechterhand de wacht aan te zeggen. (pvdp,svw)