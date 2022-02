Mandy Storms (33) bevalt thuis in badkamer tijdens hoogtepunt Eunice: “Ik was alleen thuis en kon niemand bereiken”

Heist-op-den-Berg

Onverwacht een kindje ter wereld brengen terwijl een intense storm over het land raast: de 33-jarige Mandy Storms (die achternaam is geen grap) uit Heist-op-den-Berg is vrijdag onder erg speciale omstandigheden mama geworden. Terwijl elders de dakpannen in het rond vlogen en bomen knakten, beviel zij thuis in haar badkamer van zoontje Vinz. “Ik kon niemand bereiken en stond boven het toilet.”