Premier Alexander De Croo (Open VLD): “Snel maatregelen nemen die Rusland pijn doen”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vindt dat de Europese Unie snel maatregelen moet nemen “die Rusland pijn doen, waar het pijn doet”. Dat zei de eerste minister dinsdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Welke maatregelen de EU concreet moet nemen, daar wilde de premier niet op vooruitlopen, omdat dat om 9.30 uur wordt besproken door de EU-ambassadeurs. De premier wil dat de maatregelen ook zo snel mogelijk ingaan.

De Europese Unie zal dinsdag beslissen over de eerste sancties tegen Rusland. Die komen er nadat de Russische president Vladimir Poetin maandag de twee separatistische Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk officieel had erkend en er zogeheten vredestroepen heen had gestuurd. Dat kondigt Josep Borrell aan, de hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlandse beleid.

“Wat daar gebeurt is een zeer ernstige schending van territoriale integriteit van Oekraïne”, zegt De Croo, die het ook heeft over een “geënsceneerde vertoning”: “Rusland doet wat het altijd wilde doen, een stuk grondgebied van Oekraïne innemen”.

“We zullen op gepaste manier reageren op wat hier gebeurt. Het moeten gepaste sancties zijn, we moeten het hoofd koel houden, maar we moeten tonen dat dit tot een hoge kost leidt voor Rusland”, zegt De Croo, die niet wil vooruitlopen op de sancties.

De ambassadeurs van de EU-landen vergaderen dinsdagochtend vanaf 9.30 uur over de sancties. “Deze namiddag zal de Raad beslissen welke sancties men zal nemen”, zei Borell nog, die verwacht dat de sancties “unaniem” zullen worden aangenomen.

De EU brengt volgens ingewijden nog geen zware economische strafmaatregelen in stelling, maar zou vooral betrokken personen willen treffen. Die krijgen een inreisverbod en vermogen dat ze in de EU hebben ondergebracht, wordt bevroren. Ook wordt de handel met Donetsk en Loehansk mogelijk verder ingeperkt. Het is de bedoeling de sancties nauw af te stemmen met de Verenigde Staten en andere bondgenoten.