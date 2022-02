Bel20 en andere Europese beurzen openen in het rood door toenemende spanningen Oekraïne

De beurzen in Europa zijn dinsdag met rode openingen gestart, door de toenemende spanningen rond Oekraïne. In Brussel opende de Bel20 meer dan 2 procent lager, al vlakte het verlies na een kwartiertje handel wel af tot 1,5 procent. Alle aandelen van de sterindex moesten een verlies slikken, met de grootste verliezen voor staalproducent Aperam en chemiegigant Solvay. De Bel20 was maandag ook al lager geëindigd, tot onder de 4.000 punten.

Ook elders in Europa werden aandelen in de uitverkoop geplaatst. De verliezen waren wel iets kleiner, van -0,8 procent in Amsterdam tot 1,4 procent in Parijs.

De grootste slachtoffers in de Europese Stoxx 600-index zijn dinsdagochtend de autofabrikanten, en reis- en vrijetijdsaandelen. Energiebedrijven waren dan weer wel in trek bij beleggers. Zowel de olie- als de gasprijs stijgen wegens de vrees voor een clash tussen Rusland en het Westen.

“De situatie is geëscaleerd. Het is nu wachten op de volgende stap, om te zien welke sancties er tegen Rusland worden getroffen”, meent Ricardo Gil van Trea Asset Management in Madrid. Hij wijst erop dat het conflict samen met de vrees voor een strakker monetair beleid “een zeer negatieve cocktail” heeft gecreëerd voor risicovolle activa zoals aandelen.