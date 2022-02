Lynx ontsnapt uit Duits dierenpark vlak bij Limburgse grens

Medewerkers van een wildpark in het Duitse Gangelt, op een 25-tal kilometer van het Limburgse Maaseik, zoeken naar een zaterdag ontsnapte lynx. Het katachtige roofdier is schuw en houdt zich waarschijnlijk ergens schuil in de buurt.

De lynx, genaamd Jumper, ontsnapte zaterdag met twee soortgenoten tijdens de storm toen een boom op hun verblijf viel. Twee lynxen kon snel weer worden gevangen, maar van Jumper ontbreekt nog elk spoor. Het wildpark heeft een bericht op Facebook gezet waarin aan omwonenden gevraagd wordt om tips over de ontsnapte lynx meteen te melden.

Wildpark Gangelt ligt in een klein bosgebied in Selfkant, waar ook wandel- en fietspaden zijn. Het dierenpark is populair bij Limburgers, die met name in het weekend geregeld een entreekaart kopen. Het 50 hectare grote park, gelegen op heuvelachtig gebied, biedt plek aan lynxen, bruine beren, wolven, herten, zwijnen, steenbokken en wilde katten.