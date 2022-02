Elke maand een liefdesbrief. Dat is het geheim van zijn huwelijk, zo onthulde acteur George Clooney. In een tijdperk waarin we elkaar swipend leren kennen en we onze liefde verklaren via emoji’s op Whatsapp is dat op z’n minst opvallend te noemen. Is dat nog wel van deze tijd, liefdesbrieven? En maken we al schrijvend echt meer kans op een lief? Ook deze Vlamingen doen eraan mee. “Mijn hart brak...”