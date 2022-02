De spanning die al weken opgebouwd werd rond het conflict tussen Rusland en Oekraïne, is maandagavond uitgemond in een inval van de Russen. President Vladimir Poetin stuurde ‘vredestroepen’ de Donbas in. Wat zijn de gevolgen? Wij vroegen het aan professoren Jonathan Holslag, David Criekemans en Ria Laenen.