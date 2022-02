Opnieuw recordstijging prijzen op Nederlandse huizenmarkt

De oververhitting van de Nederlandse huizenmarkt is nog niet voorbij, integendeel. De prijzen stijgen steeds harder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In januari moest voor een bestaande woonst bij onze noorderburen gemiddeld bijna 435.000 euro neergeteld worden, ruim 21 procent meer dan het jaar voordien en meteen ook de sterkste prijsstijging in meer dan veertig jaar.

Volgens het CBS hangt de sterke prijsstijging samen met de lage hypotheekrentes. Daardoor kunnen mensen makkelijk meer geld lenen, voor hetzelfde afbetalingsbedrag. Sinds begin dit jaar is de hypotheekrente weer aan het stijgen, maar het effect daarvan is nog niet in de prijzen te zien. Daarnaast zouden ook de coronalockdowns een rol spelen, waardoor veel Nederlanders meer konden sparen. Er staan ook steeds minder huizen te koop, en dus wordt er flink boven de vraagprijs geboden.

Voor het eerst zijn er twee gemeenten waar de gemiddelde verkoopprijs boven het miljoen euro ligt: Blaricum en Bloemendaal, twee residentiële gemeenten in Noord-Holland. In Pekela in Groningen zijn de koophuizen het goedkoopst, met gemiddeld zo’n 200.000 euro.