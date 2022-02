Dorp start solidariteitsactie voor zeskoppig gezin dat op het nippertje kon ontsnappen aan inferno

Een zware brand legde maandagnacht een woning in de Molenbaan in Peizegem volledig in de as. Een gezin van zes kon zich op het nippertje in veiligheid brengen. Ze zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. Het dorp trekt inmiddels een solidariteitsactie op gang voor het getroffen gezin.

Een zeskoppig gezin - de ouders en twee jongens en twee meisjes - uit de Molenbaan in Peizegem (Merchtem) kon maandagnacht hun brandende woning gelukkig net op tijd verlaten. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West. De brandweer werd iets na 1 uur opgeroepen. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer door het dak. De woning in de Molenbaan liep zware schade op door het inferno en is onbewoonbaar.

Breuken en brandwonden

“Eén zoon liep wel breuken en brandwonden op omdat die uit het raam sprong”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “De andere gezinsleden raakten bevangen door de rook. Het gezin is daarop overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ze worden nu verzorgd en ze moeten er nog een tijdje ter observatie blijven. Gelukkig is er niemand in levensgevaar.”

“Vanuit de gemeente wordt de noodwoning in de Stationsstraat tegen maandagavond ter beschikking gesteld voor het gezin. We gaan ook vanuit de tweedehandswinkel van het OCMW kleding ter beschikking stellen. Eén van de kinderen is een leerling in de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool, die vlakbij de getroffen woning is gelegen.”

Huisraad

Vanuit die school wordt een hulpactie gecoördineerd. “We zijn alles aan het voorbereiden met het gemeentebestuur om de hulpactie op te starten vanuit de school”, zegt directeur Willem Van Schuerbeeck van de Tuinbouwschool. “Mensen kunnen kledij, voedingsmiddelen die lang houdbaar zijn, huisraad en andere zaken schenken tussen 8 en 17 uur. We verzamelen alles hier in de school en overhandigen dat dan aan het gezin dat een noodwoning van de gemeente zal betrekken in de Stationsstraat.”

“We hebben ook een Google Forms aangemaakt, waarbij mensen bereide maaltijden kunnen schenken, zo heeft het gezin ook elke avond eten de komende week. Bij het formulier verdwijnt de dag ook als er dan al iets is geschonken, zo vermijden we dat er te veel zou geschonken worden. We gaan ook tijdig laten weten als er voldoende is ingezameld.”

Hulprekening

“We hebben als school een band met het gezin, één van de zonen loopt hier school. Ik heb inmiddels contact gehad met de vader en de situatie is schrijnend. Het gezin heeft werkelijk niets meer. alles werd vernield in de brand. Het OCMW zal samen met het gemeentebestuur een hulprekening openen waarop mensen geld kunnen storten. De rekening zal onder beheer van het OCMW komen. Met het geld kunnen ze dan opnieuw schoolboeken, computers en andere noodzakelijke dingen kopen.”

Inmiddels regent het op Facebook al steunbetuigingen aan het gezin. “Er hebben al heel wat buren zich gemeld om te helpen”, weet de directeur. “Het huis van het gezin is op 300 meter van de school gelegen. Ik woon er ook vlakbij, er is één huis tussen ons. Vannacht hebben de buren ook de kindjes opgevangen in afwachting van de hulpdiensten. De solidariteit is groot, zowel bij de buren als in onze school met 380 leerlingen.”

Wie de komende tien dagen een bereide maaltijd wil schenken, kan dit melden via deze link. Je kan ook helpen door kledij, voedingsmiddelen,... te schenken via de Tuinbouwschool. Dat kan tijdens de schooluren.