Kan Aubameyang flopaankoop Dembélé toch doen slagen bij Barcelona? “Ik vroeg hem om te blijven, bij Dortmund ongelooflijk jaar gehad”

In de zomer van 2017 maakte Ousmane Dembélé zijn toptransfer naar FC Barcelona voor ongeveer 140 miljoen euro, vierenhalf jaar later tekende ook Pierre-Emerick Aubameyang bij de Catalaanse club na een succesvolle passage bij Arsenal. In 2016-2017 deed Aubameyang liefst 40 keer de netten trillen voor Dortmund. Maatje Dembélé brak toen net helemaal door en zorgde voor tien doelpunten en 21 assists.

“Het is iets heel speciaals want we hebben een ongelooflijk jaar gehad samen bij Dortmund”, zegt Aubameyang in een interview met het Spaanse Mundo Deportivo over zijn ‘bromance’ met Dembélé. “Hij is een schitterende speler, één van de besten met bal aan de voet.”

© BELGAIMAGE

Toen de transfer van Aubameyang naar Barcelona vorige maand naderde, hadden de twee contact. “Hij had me een berichtje gestuurd om te vragen of ik zou komen, maar ik wilde hem niet teveel storen omdat hij ook in een aparte situatie zat”, doelt Aubameyang op het aflopende contract van Dembélé. “Ik ben echt heel blij dat hij er nog was toen ik aankwam. Ik heb hem ook meteen gezegd: ‘je moet blijven, man’.”

En zo geschiedde. Aubameyang en Dembélé startten afgelopen weekend op het veld van Valencia voor het eerst samen in de basis bij Barça. De Gabonese spits scoorde zijn eerste drie doelpunten voor zijn nieuwe club, ook Dembélé voelde zich in zijn sas deelde nog eens een assist uit.

Bekijk hier de beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij het derde doelpunt van Aubameyang hoefde de spits zelf niet veel te doen: