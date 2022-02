Ghelamco Arena is weer veilig, maar heeft nog weken gat in dak: “Wil windmeter op dak zetten”

De situatie in en rond de Ghelamco Arena is terug veilig. Nadat de afgelopen dagen stukken dak waren losgekomen door de wind, heeft een aannemer dinsdagochtend alle loszittende stukken weggenomen en veiligheidsnetten geplaatst. Het gaat nog weken duren vooraleer alles is hersteld.

Vrijdag waaiden enkele panelen van het dak van de Ghelamco Arena op geparkeerde wagens en ook zondagnacht kwamen nog wat loszittende stukken naar beneden. Dat zorgde niet voor nieuwe problemen, want vrijdag was al beslist dat er tot dinsdag een perimeter van kracht was. De aanwezige bedrijven moesten hun activiteiten stilleggen.

KAA Gent en de Stad moesten wachten tot de wind ging liggen om de schade goed te kunnen opmeten. Dinsdagochtend vanaf 3 uur was het eindelijk zover. “Vannacht heeft de aannemer alle loszittende stukken weggenomen. Er zijn ook veiligheidsnetten geplaatst”, zegt Thomas Dierckens, woordvoerder van burgemeester De Clercq (Open VLD).

Crèche

“Om half acht vanmorgen is, na positief advies van het expertisebureau, beslist de veiligheidsperimeter grotendeels op te heffen. Daardoor kunnen de aanwezige bedrijven - Albert Heijn, de apotheek, Runners Lab en een crèche - hun activiteiten hervatten”, zegt Dierckens. De meeste parkings zijn opnieuw open (behalve parking A en de parking tussen R4 en het stadion).

De werken zullen nog tot dinsdagmiddag duren. Over de match van woensdag tussen KAA Gent en Seraing kunnen club en Stad pas uitsluitsel geven nadat de werken beëindigd zijn en de aannemer een attest bezorgt van de uitgevoerde werken. “Als dat door experten van de Stad goed wordt bevonden en er nog eens ter plaatse wordt gegaan, zou de match van woensdag kunnen doorgaan”, zegt Dirk Piens, veiligheidscoördinator van KAA Gent.

Windmeter op dak

Met de herstelde veiligheid is het werk nog verre van af. Er zit nog steeds een gat in het dak van de Ghelamco Arena. “De stabilisatiefase is vandaag achter de rug”, zegt Piens. “De tweede fase is de reparatie. We willen dat gat dichtmaken, maar dat zal waarschijnlijk pas in maart gebeuren. Sinds de gelijkaardige problemen in 2020 werken we samen met een gespecialiseerde Duitse firma. Die moet dat materiaal op maat maken en tot hier brengen. Dat duurt lang. Het is niet dat we in de Brico een pak lamellen kunnen gaan kopen.”

De derde fase is nu eigenlijk al bezig: uitzoeken hoe vermeden kan worden dat het dak er bij een volgende storm opnieuw afgaat. “Alle betrokken partijen gaan samen uitzoeken welke maatregelen nodig zijn”, zegt Piens. “Ik heb al voorgesteld om een windmeter op het dak te zetten . We weten dat de site windgevoelig is - als het in het centrum drie beaufort waait is dat hier vier of vijf - maar precieze cijfers hebben we niet. Je kan er vanop aan dat het nog stevig gaat waaien in de toekomst dus we moeten voorbereid zijn. We willen onze toeschouwers in alle comfort en veiligheid naar het stadion laten komen.”