In de stad Donetsk staat er een monument voor de “bevrijders van de Donbas”. — © REUTERS

Heel het conflict in Oost-Oekraïne draait momenteel om de Donbas. De pro-Russische regio staat centraal in de strategie waar Vladimir Poetin nu al twintig jaar mee bezig is. “En al die puzzelstukjes zijn het Westen volledig ontgaan.”