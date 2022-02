Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) zal het woensdag mogen uitleggen in het Vlaams Parlement. Want niet alleen experten wijzen hem op de problematische situatie in de kinderopvang, ook in het Vlaams Parlement is al meermaals benadrukt dat de sector te weinig geld krijgt – door oppositie én meerderheid. Dat hij nu toch nog te laat komt met maatregelen, kan op weinig begrip rekenen.