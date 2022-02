Dave De Kock wordt overgeleverd: verdachte van moord op Dean binnen de tien dagen in ons land

Dave De Kock, de hoofdverdachte in de zaak van de moord op en ontvoering van de vierjarige Dean Verberckmoes, wordt overgeleverd aan ons land. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam beslist.

Dave De Kock werd op 17 januari opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht voor vrijheidsberoving en betrokkenheid bij de dood van kleuter Dean (4). Het lichaam van Dean was eerder die dag teruggevonden op Neeltje Jans in Zeeland. De Kock weigerde aan ons land overgeleverd te worden omdat hij de feiten ontkent en omdat hij vindt dat de levensomstandigheden in de Belgische gevangenissen mensonwaardig zijn.

De Kock heeft in de gevangenis van Middelburg ook om een psychiater en een psycholoog gevraagd, zo bleek op de zitting van de Internationale Rechtshulpkamer op 8 februari. De overlevering zou de situatie van De Kock verslechteren, zei zijn Nederlandse advocaat Michaël Yap.

Volgens Yap was er geen sprake van moord of ontvoering, en kon De Kock alleen berecht worden voor het achterwege laten van hulp. De rechtbank wees dat argument af. “De rechtbank stelt vast dat de opgeëiste persoon heeft verklaard niet schuldig te zijn aan de feiten. Hij heeft dit echter tijdens het verhoor ter zitting niet aangetoond. De onschuldbewering kan reeds om die reden niet leiden tot weigering van de overlevering. De opgeëiste persoon kan zijn onschuldverweer desgewenst naar voren brengen bij de Belgische rechter.”

Tegen de beslissing van de Internationale Kamer van de rechtbank in Amsterdam is geen beroep meer mogelijk. De Kock zal dus binnen de tien dagen aan ons land overgeleverd worden. In ons land zit zijn vriendin R.W. al sinds de feiten in de cel op betichting van ontvoering en moord. Het parket gaat er dus van uit dat beiden betrokken zijn bij het overlijden van de kleuter.

De Kock kreeg in 2010 tien jaar cel voor doodslag op peuter Miguel. Hij kwam voorwaardelijk vrij in 2018.