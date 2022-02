Arbeider (21) in kritieke toestand na val in werfput

Een 21-jarige man is dinsdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval op een werf tussen de Bruggesteenweg en de Liebeekstraat, op de grens van Roeselare met Gits. De man belandde om een nog onduidelijke reden in een werfput. Hij werd in uiterst kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd.

Langs de Liebeekstraat in Roeselare wordt er momenteel werk gemaakt van een nieuwbouw voor een metaalbedrijf. Bij die werken worden er in de nabije omgeving van het gebouw ook verschillende leidingen aangelegd. Dinsdagochtend waren twee mannen volop bezig aan het werk toen het plots helemaal verkeerd liep. Een kraanman merkte plots zijn collega, die rond de kraan aan het werk was, niet meer op. Hij ging kijken naar een twee meter diepe werfput en merkte daar het levenloze lichaam van zijn collega op. Die lag, met verwondingen aan het aangezicht, tussen de buizen in de put.

De kraanman sloeg onmiddellijk alarm. Een MUG-team, de brandweer en een ambulance snelden onmiddellijk ter plaatse. Bij aankomst was het slachtoffer al door enkele toegesnelde helpende handen uit de put gehaald. De jongeman kreeg ter plaats de eerste zorgen toegediend. Hij werd in uiterst kritieke toestand en onder MUG-begeleiding overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare.

Onduidelijk

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is momenteel nog onduidelijk. Heeft de kraan de man geraakt en is de arbeider zo in de put gevallen? Of bevond de man zich al in de put en is hij daar uitgegleden? De politie kwam kort na het ongeval ter plaatse en spande de omgeving van het ongeval af. Het onderzoek van het voorval is in handen van het arbeidsauditoraat.