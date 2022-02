“Plots klopte Tesla aan: ik dacht dat het om phishing ging”: Vlaamse illustrator is hit bij grote bedrijven

Tesla. Adidas. Nike. Hippe bedrijven komen massaal aankloppen bij de Sören, een Mechelse illustrator die in volle coronacrisis zelfstandige werd. Zijn digitale, abstract-realistische kunst spreekt de wereld aan. Ook zijn bekende schoonvader is fan. En zijn ouders – papa William was voetballer bij KV Mechelen – zijn tevreden dat hij op zijn pootjes is terechtgekomen. “Vroeger was ik de jongen die iets met computers deed. Vandaag weten ze wat ik kan. En daar zijn ze trots op.”