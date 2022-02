Gas weer fors duurder en beurscijfers kleuren rood door escalatie in Oekraïne

De Europese beurzen openden door de oorlogsdreiging in het oosten van Oekraïne stevig in de min. Olie en gas worden opnieuw fors duurder.

Nadat de Europese beurzen gisteren met 2 procent verlies zijn gesloten, openden ze vanmorgen opnieuw met gelijkaardige verliezen. Bij de Bel-20 blijft het verlies voorlopig beperkt tot 0,9 procent. De EuroStoxx-50 staat op 1,1 procent verlies. Wall Street was gisteren door President’s Day gesloten. De voorspellingen wijzen daar op een verlies van 1 tot 2 procent bij opening van de beurzen.

LEES OOK. Alles draait om de Donbas, maar waarom is die regio zo belangrijk voor Poetin? “Hij is hier al heel zijn carrière mee bezig” (+)

Bij beursanalisten valt te horen dat de uitkomst van het conflict moeilijk te voorspellen valt, nu Russische troepen de grens zijn overgestoken. Beleggers kiezen daarom het zekere voor het onzekere. Ze verkopen aandelen en gaan richting risicovrije alternatieven zoals overheidsobligaties. De 10-jarige rente op Duitse overheidsobligaties zakt met 1,9 procent tot 0,185 procent.

Moskou krijgt klappen

Net zoals gisteren is ook de Russische beurs het grootste slachtoffer. Nadat de Moex-index in Moskou gisteren 10 procent verloor, gaat die nu ook opnieuw 5,1 procent lager. De Russische economie en bedrijven dreigen een groot slachtoffer te worden als er zware sancties tegen Rusland worden afgeroepen.

LEES OOK. Wat betekent Russische inval voor Oekraïne en de rest van Europa? “De teerling is geworpen” (+)

Bij de winnaars vandaag zitten vooral de grondstoffen. In de eerste plaats wordt gas opnieuw fors duurder. De Europese gasprijs stijgt alweer met 7,5 procent. Het risico is groot dat door het conflict de gastoevoer richting Europa nog meer bemoeilijkt wordt. Ook olie wordt fors duurder. Met een stijging van 5,8 procent tot 99 dollar doorbreekt ze nog net niet de 100-dollargrens voor een vat Brent-olie. Rusland behoort ook tot de allergrootste olieproducenten van de wereld. Tot slot wordt ook graan weer duurder, aangezien Rusland de grootste graanexporteur is en Oekraïne de nummer vijf.

Dit alles verhoogt natuurlijk de kans op een economische terugval in Europa, gecombineerd met hoge inflatie door de grondstofprijzen. Het woord ‘stagflatie’ (hoge inflatie met lage groei) zal dan snel opduiken.