Hoofd reddingswerkers vreest dat vermiste Natacha de Crombrugghe (28) in rivier is gevallen in Peru

De reddingswerkers in Peru worden vanaf vandaag in hun zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) bijgestaan door drie Belgische speurders. Ze is woensdag precies een maand vermist. Eloy Cacya, zo een beetje de Peruaanse Alain Remue, vreest dat de jonge vrouw in een rivier is gevallen.

Twee speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel en een lid van de cel Vermiste Personen zoeken actief mee naar de vermiste Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek. Die verdween op 23 januari tijdens een trektocht in de Colca-vallei in de provincie Caylloma (Peru).

Het pad dat ze normaal zou volgen, is intussen door reddingswerkers afgestapt en de omgeving is uitgekamd, maar er is geen enkel spoor van de Belgische vrouw gevonden. Speurders vragen zich zelfs af of ze de tocht eigenlijk wel begonnen is en of er niets anders is gebeurd.

Maar nu zegt de vermaarde reddingswerker Eloy Cacya, bijgenaamd ‘De engel der vermisten’, dat hij er vrij zeker van is dat Natacha in een van de vele riviertjes is gesukkeld. Cacya heeft in het verleden al tientallen vermisten weten terug te vinden. Levend of dood. Hij wordt als een autoriteit beschouwd op het vlak van zoektochten naar vermisten, al is Cacya geen politieman.

Een van de vermisten die hij vond, was Ciro Castillo (26). Die verdween elf jaar geleden onder gelijkaardige omstandigheden in Colca Canyon in het zuiden van Peru en ook naar hem werd massaal gezocht. Voor de jongeman eindigde het jammer genoeg niet goed. Zijn lichaam werd 202 dagen later na een lange zoektocht gevonden in een ravijn van 1.000 meter diep.

Gevaarlijke ravijnen en dieren

Onder meer aan de hand van de iPhone-gegevens van de Belgische vrouw zullen de Belgische speurders proberen om een iets preciezer beeld te krijgen van waar ze precies geweest is en vanaf welke dag en welk uur er geen data meer geregistreerd zijn. Zowel An Berger als Alain Remue van de Cel Vermiste personen van de federale politie zeggen dat alle pistes nog open liggen.

Reddingswerker Cacya zegt dat er nog weinig hoop is om haar levend terug te vinden omdat het gebied gevaarlijk kan zijn. Er zijn enorm diepe afgronden, maar ook gevaarlijke dieren zoals slangen, spinnen en jaguars.