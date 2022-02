6 op 10 websites en handelaars rekenen extra kosten aan om elektronisch te betalen, ook al is dat verboden

Handelaars mogen al sinds 2018 geen kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen. “Dat geldt zowel voor betalingen in de winkel als online”, zegt Lien Meurisse van de FOD Economie. Maar toch gebeurt het nog. “Liefst 59 procent van de websites waarover bij de economische inspectie meldingen binnenkwamen, was in overtreding, zo bleek na controles.”

Worden er administratieve kosten aangerekend die losstaan van je bankkaart, zoals verzendingskosten, btw-kosten of leveringskosten, dan moet een handelaar altijd duidelijk vermelden wat daaronder valt. Moet je dus extra kosten betalen boven op het bedrag van je bestelling, dan moet je voldoende informatie krijgen over de redenen van de toeslag, klinkt het.

In 2021 kwamen er 320 meldingen binnen van consumenten die ontdekten dat ze onterecht kosten hadden betaald. 58 van die websites werden aan een gedetailleerde controle onderworpen, en 34 (59%) was in overtreding. Het ging soms om een vast bedrag van 30 of 50 cent dat extra werd aangerekend, maar in de meeste gevallen werd een percentage van 2 à 2,5 procent van het aankoopbedrag bijgeteld.

Spreek er handelaar gerust over aan

In navolging van de controles werden dertien processen-verbaal met een waarschuwing opgesteld. Handelaars die zich niet in orde stellen en extra kosten blijven aanrekenen, riskeren een boete van 250 tot 100.000 euro en/of een gevangenisstraf van een maand tot een jaar.

“Als je merkt dat een handelaar kosten aanrekent voor kaartbetalingen, dan kun je hem of haar er gerust over aanspreken en zeggen dat dat niet wettelijk is. Meld het ook zeker bij de FOD Economie via meldpunt.belgie.be”, zegt Lien Meurisse.