Witte Huis noemt de Russische manoeuvres tegen Oekraïne een invasie

Het Witte Huis heeft de term “invasie” in de mond genomen om de Russische manoeuvres in Oekraïne te omschrijven. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP dinsdag. “We denken dat dit, jawel, het begin van een invasie is, de laatste Russische invasie in Oekraïne”, aldus Jon Finer, adjunct-adviseur nationale veiligheid van president Joe Biden. De adviseur beklemtoonde dat het woord “laatste” hier belangrijk is. “Een invasie is een invasie en dat is wat nu bezig is.”