Lijnbus vliegt in brand: chauffeur kan er nog net op tijd uit springen

De hulpdiensten zijn dinsdag massaal ter plaatse gekomen in de Kattestraat in Geraardsbergen, vlakbij het ziekenhuis. Een bus kwam er tot stilstand terwijl hij in brand stond. Volgens ooggetuige Giovanni Goessens kon de chauffeur zich maar net op tijd uit de voeten maken.

“Ik kwam mijn zoontje ophalen van school en zag plots heel veel rook”, vertelt hij. “Eerst dacht ik dat iemand afval aan het verbranden was in de tuin maar al snel bleek het een bus van De Lijn te zijn. Een andere papa van de school (basisschool Dender aan de Sasweg, red.) van mijn zoon vertelde dat de bus al in brand stond toen hij de school voorbijreed maar dat er geen kinderen op zaten.” (lees verder onder de foto)

© gjg

“De bus is dan gestopt aan de Kattestraat en de buschauffeur is er dan onmiddellijk uitgesprongen. Gelukkig, want tellen later waren er tal van ontploffingen van de ramen die barstten. Ik heb op dat moment geen passagiers meer gezien. Wellicht waren die al afgestapt. Personeel van ziekenhuis zou dan nog ter plaatse gekomen zijn met brandblussers maar dat mocht niet baten. De bus is volledig uitgebrand. Net zoals twee wagens die in de buurt stonden.”

Burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt (Open VLD) bevestigt dat er bij het incident geen gewonden zijn gevallen. De politie vraag om de omgeving te mijden, momenteel is de plaats waar de lijnbus ontplofte afgesloten voor alle verkeer. (Pieter De Valkenaere)