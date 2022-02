Vincent Kompany mocht op audiëntie bij koning Filip voor gesprek over racisme in het voetbal

Koning Filip heeft dinsdag Vincent Kompany, de gewezen Rode Duivel en clubicoon bij Manchester City en RSC Anderlecht, in audiëntie ontvangen in het koninklijk paleis. De koning wou het in het gesprek, dat anderhalf uur duurde, met de huidige trainer van Anderlecht hebben over racisme en discriminatie in het voetbal. Dat is vernomen bij het koninklijk paleis.