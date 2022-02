Opvallend veel klachten over pesten en geweld bij personeel van stad Diest: “Deze cijfers hebben ons verrast”

“Als lokaal bestuur zijn we wettelijk verplicht om om de vijf jaar een bevraging onder het personeel te houden naar hun welzijn op het werk”, legt schepen van personeelsbeleid Pascale Vanaudenhove (Open Diest) uit. De enquête gebeurde door de externe firma Liantis. ”De online bevragingsperiode bij het personeel liep van in oktober van vorig jaar en ze gebeurde anoniem. Met een deelname van 193 van de 345 personeelsleden kende de enquête een respons van 56 procent. De resultaten voor Diest worden afgetoetst aan het gemiddelde van in totaal 2.000 organisaties.”

De enquête peilde onder meer naar vormen van grensoverschrijdend gedrag. Concreet worden vijf vormen vermeld: fysieke bedreigingen, pesterijen, ongewenste seksuele aandacht, verbaal geweld, fysiek geweld en zich genegeerd voelen. ‘Genegeerd worden’ wordt in Diest het meest vermeld. 70 medewerkers van de stad zeggen dat zij zich het afgelopen jaar zo een of meerdere keren hebben gevoeld. Bij tien personen komt het meerdere keren per maand voor en bij vier medewerkers zelfs meerdere keren per jaar. Van verbaal geweld zeggen 51 medewerkers dat zij dat een of meerdere keren het laatste jaar hebben ervaren, tien maandelijks, twee meerdere keren per maand en een zelfs wekelijks. 43 personen voelen zich een of meerdere keren per jaar het slachtoffer van pesterijen, vijf maandelijks , drie meerdere keren per maand en één persoon meerdere keren per week. Dertien personen signaleren fysieke bedreigingen het afgelopen jaar en zes fysiek geweld. Drie medewerkers hebben afgelopen jaar een of meerdere keren ongewenste seksuele aandacht ervaren.

Kordaat aanpakken

“Deze cijfers hebben ons verrast”, zegt schepen Pascale Vanaudenhove. “Dergelijke vormen van gedrag tolereren we absoluut niet. We gaan het dan ook kordaat aanpakken. In maart zitten we met de externe firma aan tafel om een concrete aanpak te bespreken. Voor leidinggevenden is bovendien al een vorming gepland over het herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.”

In de rondvraag signaleren medewerkers nog enkele andere minpunten. Zo is er nood aan meer parkeerruimte, meer beschermingsmiddelen en is er volgens sommigen ook sprake van een gebrek aan interne communicatie. “Met de lancering van een maandelijkse interne krant wordt aan die vraag al tegemoetgekomen”, zegt Pascale Vanaudenhove. Zij beklemtoont ook de algemeen gunstige beoordeling van werken bij de stad. “Qua jobinhoud en relaties met de leidinggevenden scoort Diest zelfs beter dan het gemiddelde van de 2.000 organisaties. Dat geldt ook voor netheid en properheid, wat ik persoonlijk in het stadhuis ook ervaar. Een pluim voor de poetsdames en –heren die ervoor zorgen dat de lokalen er altijd spic & span uitzien.”