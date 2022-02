Vier gewonden bij twee vechtpartijen in Brussel

In Brussel zijn maandagavond vier personen gewond geraakt bij twee verschillende vechtpartijen. Dat meldt Sudinfo en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Tussen beide vechtpartijen is er weliswaar geen enkele link.

De eerste vechtpartij vond omstreeks 21.00 uur plaats in de Auguste Ortsstraat. Daar kregen drie mannen het om een nog onduidelijke reden aan de stok. In het geharrewar dat daarop volgde, liepen twee van de vechtersbazen meswonden op, één in de rug en de andere in de borst. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeren niet in levensgevaar.

Het labo van de federale politie ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook zal onder meer gebruikgemaakt worden van beelden van bewakingscamera’s in de buurt om de derde betrokkene te identificeren.

Nog maandagavond en eveneens rond 21.00 uur kwam het op de Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek dan tot een confrontatie tussen twee families. Ook daar werd gebruikgemaakt van messen en ook daar raakten twee personen gewond. Eén van hen moest naar het ziekenhuis gebracht worden, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Ook hier ging het labo ter plaatse maar kon de politie wel twee verdachten arresteren. Beiden worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en verboden wapenbezit.