Engels voetbalicoon Rio Ferdinand verdedigt Romelu Lukaku (en is géén fan van Youri Tielemans): “Ik zou knettergek worden”

Chelsea speelt dinsdag in de Champions League tegen Lille. Met of zonder Romelu Lukaku in de basis, dat moet nog blijken. De Rode Duivel kreeg het voorbije weekend opnieuw veel kritiek, maar er zijn ook mensen die hem verdedigen.

Chelsea-coach Thomas Tuchel kreeg op zijn persconferentie verschillende vragen over Lukaku. De spits kwam afgelopen zaterdag in de 0-1 competitiezege van de Blues bij Crystal Palace tot nauwelijks zeven balcontacten in 90 minuten, het laagste aantal ooit gemeten bij een Premier League-speler die de hele partij op het veld stond. “We moeten hem beschermen”, zei Tuchel.

Rio Ferdinand, onder anderen ex-Man United, springt nu ook in de bres voor Lukaku. Gary Lineker had eerst gezegd dat hij woest zou worden als hij nauwelijks ballen zou krijgen, iets waarmee de gewezen topverdediger akkoord ging bij Vibe with Five.

Rio Ferdinand. — © EPA-EFE

“Het klopt wat Lineker en ook Alan Shearer gezegd hebben over Lukaku”, aldus Ferdinand. “Als ik Lukaku zou zijn, ik zou knettergek worden. Ik zou op mijn ploegmaats roepen dat ze mij de bal moeten bezorgen. Door breed te gaan en voorzetten te versturen. Of door de bal achter de verdediging te droppen wanneer ze daarvoor de kans krijgen. Naar mijn sterktes spelen.”

“Het lijkt er ook op dat Lukaku zijn eigen wedstrijd volledig in het teken zet van zijn ploeg”, klinkt het. “Hij geeft zijn eigen goals op voor zijn team, en dat zie je dan natuurlijk in de statistieken waarop hij net beoordeeld wordt. Ik begrijp dat ook wel. Hij moet twee verdedigers bezighouden en kan die dus niet meebrengen naar het middenveld om de bal te voelen. Dan gaat de trainer ook zeggen dat Lukaku zijn tactiek in de war stuurt. Maar… weet Tüchel wel wat zijn beste ploeg is? Ik denk van niet. Hij wil koste wat het kost een speler van meer dan 100 miljoen euro inpassen, maar speelt niet naar de sterktes van Lukaku. Een echte sniper in de zestien. Je moet de bal in de grote rechthoek krijgen. Een kans van zo dichtbij maakte Lukaku bijna altijd af. Lukaku is een bulldozer, dus speel de bal dan achter de verdediging, gooi voorzetten in de zestien… Chelsea speelt niet op een manier waarop Lukaku kan tonen dat hij een peperdure spits is.”

© ISOPIX

Tussendoor liet Ferdinand ook zijn licht schijnen over de situatie van ‘zijn’ Manchester United. Die club wordt gelinkt aan verschillende middenvelders, waaronder Youri Tielemans. Die staat open voor een vertrek bij Leicester City, maar Ferdinand is niet zo’n fan.

“Ik hou van een speler als Ruben Neves (Wolverhampton, red.). Hij kan fantastisch voetballen, houdt de bal uitstekend bij en is gewoon een uitstekende speler. Maar als ik hem en Tielemans naast Bruno Fernandes zet… Nee, dat zou niet mijn keuze zijn als ik eerlijk ben. Goeie voetballers, alle twee, maar niet als je een middenveld wil dat dichter in de buurt van de andere topteams kan komen. Zeker qua mobiliteit schiet Man United dan te kort.”