Manchester United zonder Edinson Cavani tegen Atlético Madrid

“Edinson heeft al twee weken niet kunnen trainen en kan nog niet vol sprinten”, legde de Duitser uit. “Het zou niet logisch zijn hem op te nemen in de selectie voor de match in Madrid.”

Na een sterk seizoen 2020-2021 liet Cavani zich vorige zomer overtuigen door toenmalig coach Ole Gunnar Solskjaer om aan boord te blijven in Manchester. Dit seizoen kwam hij, mede door blessureleed, niet verder dan twee goals in vijftien duels.

Door de afwezigheid van Cavani en de uitleenbeurt van Anthony Martial aan Sevilla kan United in Madrid op slechts één aanvaller rekenen: Cristiano Ronaldo. De Portugees, die vorige zomer terugkeerde op Old Trafford, scoorde in het verleden 25 keer in 35 matchen tegen Atlético Madrid. Daar zaten drie hattricks bij.