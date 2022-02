Drie mannen schuldig aan moord op Ahmaud Arbery: hij werd vermoord omdat hij zwart was

De 25-jarige Ahmaud Arbery was in februari 2020 door een woonwijk aan het joggen in de stad Brunswick in de Amerikaanse staat Georgia. Hij passeerde een witte pick-up waarop een man stond. Een tweede man hield Arbery tegen en vervolgens waren er drie schoten te horen. Arbery werd doodgeschoten. De daders werden op 7 mei aangehouden. Het ging om Travis McMichael (36) en zijn vader en voormalig agent Gregory McMichael (66). Hun buurman William Bryan (52) werd twee weken later opgepakt. Die laatste had videobeelden van het dodelijke incident gemaakt.

De vader, zoon en buurman werden door de Amerikaanse staat Georgia in november al schuldig bevonden en kregen levenslang voor de moord op Ahmaud Arbery. Maar tijdens dit eerste proces werd amper gesproken over het racistische motief van de moord. Nu heeft een federale jury dit wel erkend.

“Op 23 februari 2020 zagen de drie verdachten de 25-jarige Ahmaud Arbery niet als een medemens”, zei de openbare aanklager. Zij argumenteerde dat Arbery vermoord werd omdat hij zwart was.

De drie mannen kunnen nu opnieuw levenslang krijgen voor de ‘haatmisdaad’.