“Alles wijst op regelrechte Russische aanval op Oekraïne”, waarschuwt NAVO

Alle aanwijzingen waarover de NAVO beschikt geven aan dat Moskou nog altijd een grootschalige aanval op Oekraïne plant. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag gezegd na een spoedzitting van de NAVO-Oekraïneraad. “Ze beloofden een stap terug, maar het tegendeel gebeurde”, aldus Stoltenberg. “Waar het recent nog ging om heimelijke pogingen om Oekraïne te destabiliseren, zien we nu open militaire operaties. De veiligheid in Europa is in decennia nog nooit zo in gevaar gebracht, in deze crisis die enkel door Rusland gecreëerd werd.”