Moeder van Cédric Vandecasteele wil naast haar man ook niet nog haar zoon verliezen: “Ik heb hem vergeven. Ik wil niet dat hij jaren in de cel blijft”

Haar echtgenoot is doodgestoken en haar zoon zit achter tralies. De moeder van Cédric Vandecasteele (33) is de helft van haar gezin kwijt. Nu is ze twee keer in de week vier uur onderweg om haar zoon te bezoeken in de gevangenis. Ze blijft hem onvoorwaardelijk steunen omdat de feiten volgens haar in een psychose gebeurden. “Ik ben ervan overtuigd dat hij dit nooit gewild heeft.”