Stilaan wordt duidelijk dat de schade enorm is. — © via REUTERS

De brand in het autoschip Felicity Ace raakt maar niet geblust. Aan boord: een kleine 4.000 wagens, ter waarde van zo’n 353 miljoen euro. De brand is vermoedelijk gestart aan een elektrische wagen en heeft zo de andere wagens aangestoken. De 22-koppige bemanning is veilig geëvacueerd, maar de lading lijkt reddeloos verloren.