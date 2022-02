90.000 euro voor studio van amper 7 vierkante meter: Londense woningprijzen nemen hallucinante proporties aan

Slapen, eten, douchen en naar het toilet gaan op amper 7 vierkante meter. Het is niet voor iedereen weggelegd. Toch staat in Londen zo’n flatje te koop voor 90.000 euro. Een richtprijs, want naar verwachting zal de flat voor minstens 125.000 euro onder de hamer gaan.

Opgepast, deze flat is niet voor koppels. In de slaapkamer/leefruimte/keuken past enkel een eenpersoonshoogslaper. Onder het bed werd wat opbergruimte gecreëerd en een microgolf geïnstalleerd. Geen overbodige luxe, want in dit appartementje wordt zelfs groenten schoonmaken of koken een uitdaging. In de hoek werd wel een kleine spoelbak gemonteerd. Een klaptafeltje aan de muur kan voor een werkplek zorgen. Goed nieuws: er is ook natuurlijk daglicht. Dat komt binnen via het raam, dat uitkijkt op een bakstenen muur. En wie graag tijd bespaart, kan een bezoek aan het toilet combineren met een verkwikkende douche. Het flatje bevindt zich wel in een statig gebouw in een van de beste buurten van Londen, met veel bars en restaurants. Handig, als je het zo zonder keuken moet stellen.

De microflat wordt deze week openbaar verkocht. Het openingsbod ligt op 75.000 pond, oftewel zo’n 90.000 euro. Naar verwachting zal de woning wel ruim boven die prijs van de hand gaan. Toen dezelfde studio in 2017 van eigenaar wisselde, werd er 123.000 euro voor betaald. Omgerekend dus 17.571 euro per vierkante meter. Volgens de Britse krant The Guardian heeft de huidige eigenaar alleszins zijn investering terugverdiend. De flat werd naar verluidt voor 950 euro per maand verhuurd.

© MyActions

Woningcrisis

Alhoewel het waarschijnlijk de goedkoopste woning van Londen is op dit moment, worden jonge starters wel gewaarschuwd om het niet te kopen. “Het is geen duurzame woning. Mensen kunnen hier niet langdurig verblijven. Starters die dit kopen, lopen het risico om er op termijn niet meer van af te geraken en dan zit je ermee”, aldus Neal Hudson die de Londense huizenmarkt analyseert. De directeur van het veilinghuis waar de microflat verkocht wordt, richt zich dan ook vooral tot investeerders. “Het is vooral voor wie de woning willen verhuren. De meeste banken geven ook geen leningen voor woningen onder de 30 vierkante meter.”

Het appartementje van amper 7 vierkante meter is opnieuw een teken aan de wand voor de Londense woningmarkt, zeggen experts. Uit recente studies blijkt dat een op de vijftien woningen in de Britse hoofdstad onder het nationale minimum van 37 vierkante meter valt. “De prijzen zijn hallucinant. Londen kampt al jaren met een echte woningcrisis”, aldus Engeland-kenner Harry De Paepe. “Men had verwacht dat de huizenmarkt na de Brexit zou instorten, maar dat is helemaal niet gebeurd. De prijzen blijven gewoon stijgen. De enige manier om dat te veranderen is de krapte aanpakken, maar ook dat is moeilijk. Om plaats te maken zou de ‘green belt’ – de groene landelijke rand – rond Londen bebouwd moeten worden. Maar net daar zoeken veel stedelingen de natuur op. Er is dus ook veel tegenstand om het gebied aan te snijden. En ondertussen blijven de prijzen stijgen en hokken mensen zo veel mogelijk samen om toch een dak boven het hoofd te hebben.”