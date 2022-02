‘Live’ uitzending over erkenning volksrepublieken mogelijk op voorhand opgenomen

Mogelijk heeft de Russische president Vladimir Poetin het decreet over de erkenning van de “volksrepublieken” Loehansk en Donetsk ondertekend enkele uren voordat dat maandag zogezegd “live” op de Russische staatstelevisie te zien was. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA dinsdag.

Op het einde van de vermeende live-uitzending had Poetin aangekondigd de “volksrepublieken” te erkennen. Maar aanwijzingen in de video doen vermoeden dat hij hiertoe al had besloten na de Veiligheidsraad.

Op de beelden is het horloge van Poetin te zien met de uurwijzer op drie, maar de toespraak werd in Moskou pas rond 22.35 uur uitgezonden. De vergadering van de Russische Veiligheidsraad die om 17.00 uur werd uitgezonden, is wellicht ook op voorhand opgenomen. Op de horloges van de raadsleden, hangen de uurwijzers tussen de twaalf en de twee.

Bovendien werd een identiek beeld tweemaal getoond. Zo is een fragment van Sergej Sobjanin, de burgemeester van Moskou die als toehoorder aanwezig was, twee keer gebruikt in de uitzending.

De Russische staatszender houdt nog steeds vol dat het om een live-uitzending gaat en niet om een opname, maar op sociale media circuleren heel wat theorieën die het tegendeel beweren.