Het Nederlandse gerecht draagt Dave De Kock (34) over aan ons land. De vermoedelijke doder van kleuter Dean Verberckmoes (4) zal binnen de tien dagen worden overgeleverd. De Kock nam meteen een nieuwe Belgische advocaat in de arm: Peter Verpoorten. Een specialist in zaken van internering, die ons land al vele keren liet veroordelen.