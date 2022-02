President Biden kondigt sancties aan en zegt een duidelijke boodschap te willen sturen

De Amerikaanse president Joe Biden gaf dinsdagavond (Belgische tijd) een statement over het conflict in Oekraïne. En daarin sprak hij duidelijke taal. Hij kondigde sancties aan en zei dat hij gelooft dat dit het begin van een invasie is. “We zullen hen oordelen op hun acties, niet hun woorden.”

“Om het simpel te zeggen: Rusland kondigde gisteren aan dat het een grote hap uit Oekraïne neem.” Zo begin de Amerikaanse president zijn statement. Hij verwees daarmee naar de aankondiging van Rusland dat het twee Oost-Oekraïense regio’s, Donetsk en Loehansk, als onafhankelijke volksrepublieken erkend. Biden ziet daarin het begin van een invasie. “Wat in hemelsnaam denkt Poetin dat hem het recht geeft om nieuwe zogenaamde landen uit te roepen op grondgebieden die aan zijn buren toebehoren?” De Amerikaanse president noemde het een grove schending van internationale wetten en zei dat het om een duidelijke reactie van de internationale gemeenschap vraagt. “Ik heb hem een maand geleden in zijn gezicht gezegd dat we zouden reageren.”

President Biden kondigde daarom tijdens zijn statement aan dat de Verenigde Staten sancties zullen opleggen die verder gaan dan de sancties die in 2014 werden opgelegd toen Rusland de Krim annexeerde. Die sancties zullen vooral een financiële impact hebben. Zo zullen ze financiële instellingen blokkeren en ervoor zorgen dat de Russische overheid geen financiering uit het Westen meer kan krijgen. “Vanaf morgen zullen we ook sancties opleggen aan de Russische elite en hun familieleden”, zei Biden. “En we werken ook samen met Duitsland om ervoor te zorgen dat Nordstream (een onderzeese gaspijpleiding, red.) niet verder wordt gezet.”

Daarnaast maakte Biden ook duidelijk dat er extra troepen naar de Baltische staten worden gestuurd om hen te beschermen. “Dat zijn defensieve acties. We hebben niet de intentie om met Rusland te vechten, maar we willen wel een duidelijke boodschap sturen. We zullen Nato-bondgenoten beschermen”, zei hij. Er staan volgens Biden nog steeds 150.000 Russische manschappen opgesteld rond Oekraïne. Rusland brengt ze dichterbij, zei hij. De Russen hebben volgens de president ook medische hulp aan de grens gestationeerd. “Je hebt geen bloed nodig, tenzij je van plan bent een oorlog te beginnen.”

Biden zei tijdens zijn statement ook dat niemand zich voor de gek moet laten houden door de Russen. “Er is geen rechtvaardiging (voor de acties van Rusland, red.). Als Rusland zo verder gaat, dan dragen zij de verantwoordelijkheid”, zei hij. “Ik sta constant in contact met Europese leiders. Ook met de Oekraïense president. We hebben tijdens elke stap getoond dat we samenwerken. Daar rekent Poetin niet op. We zijn verenigd”, zei hij. Biden ging verder: “Gisteren hoorde de wereld zijn verdraaide herschrijving van de geschiedenis. Niets in Poetins opmerkingen toont echte interesse in dialoog over Europese veiligheid. Hij viel Oekraïne rechtstreeks aan in hun recht om te bestaan. Het is geen vraag dat Rusland de agressor is”, zei Biden. Maar dat neemt volgens de president niet weg dat een worst-case scenario kan vermeden worden. De VS blijft openstaan voor diplomatie. “We zullen hen oordelen op hun acties, niet op hun woorden”, sloot Biden zijn persconferentie af. (sgg)