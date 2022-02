Reclamespots op tv en meer geld voor bijzitters: Bart Somers (Open VLD) wil lokale verkiezingen flink hervormen

Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) wil de lokale verkiezingen flink hervormen. In zijn visienota stelt hij onder andere voor om bijzitters meer geld te geven en reclamespots toe te ­laten op radio, tv en in de bioscopen.

Zijn visienota om de lokale verkiezingen te hervormen is klaar. Daarin stelt minister Somers onder andere voor om burgers van een paar gemeentes de vrijheid te laten om zelf te kiezen waar ze hun stem uitbrengen. En hij laat ruimte voor commerciële spots op radio, tv en in de bioscopen.

Voortaan zouden stemresultaten ook per stembureau worden bekendgemaakt. Somers trekt de vergelijking met de beelden uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Wie die verkiezingen heeft gevolgd, herinnert zich ongetwijfeld de beelden van CNN-journalist John King die de binnengelopen stemresultaten analyseert aan zijn Magic Wall. Transparant en ongelofelijk boeiend voor burger én politicus.”

Meer geld voor bijzitters

Daarnaast wil hij de presentiegelden optrekken voor mensen die moeten zetelen in een stem- of telbureau. Die mogen voortaan op 50 euro rekenen. Meewerken is een kwestie van burgerplicht, maar “wie al twee keer opgeroepen is, kan weigeren”, zegt Somers.

De uitgaven die kandidaten mogen doen, worden niet geïndexeerd. Door de inflatie houdt dat eigenlijk een vermindering van 10 procent voor het campagnebudget van 2024. Daar staat dan wel tegenover dat kandidaten meer vrijheid krijgen om dat budget te spenderen zoals ze dat zelf willen. Tot in de cinemazaal toe dus. Tot slot laat de Vlaamse regering ook onderzoeken of stemmen per brief wenselijk en haalbaar is. Daar hebben ze in de VS dan weer minder goede herinneringen aan. (agy)