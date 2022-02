Zestienjarig wonderkind zet wereldkampioen schaakmat

Rameshbabu Praggnanandhaa, die zich Pragg laat noemen, werd op zijn tiende al grootmeester in het schaken, de vijfde jongste ooit. Hij is tevens de jongste speler die Carlsen wist te verslaan sinds de Noor nummer 1 van de wereld werd in 2013.

Airthings Masters is een snelschaaktornooi. Dat is een vorm van schaken waar spelers slechts 15 minuten bedenktijd hebben en per zet in- en uitklokken. Volgens kenners begon Pragg zeer sterk aan de partij en bleef hij ondanks de druk en razende tempo van het spel cool en beheerst. Carlsen daarentegen maakte enkele foutjes die zijn tegenstander genadeloos afstrafte. In totaal had Pragg 39 zetten nodig om de Noorse wereldkampioen schaakmat te zetten. Toen duidelijk werd dat hij ging winnen van dé nummer 1, was Pragg eventjes verbijsterd – hij had namelijk zijn grote held verslagen – maar kort daarna keerde zijn cool terug. “Ik ben bijzonder blij”, liet hij na de partij optekenen. “Maar ik denk dat ik eens moet gaan slapen.”

Komende woensdag start de knock-outfase van het toernooi. Ondanks zijn verlies wist Carlsen zich toch te kwalificeren. Mogelijk krijgen we een rematch.