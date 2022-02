“Alles in orde?” Koffiewinkelmedewerkster helpt tienermeisje te beschermen via bericht op haar koffiebeker

Een medewerker van een Starbucks-vestiging in het Amerikaanse Texas had het gevoel dat een tiener in de koffiezaak misschien in gevaar was. Daardoor besloot ze om een boodschap op haar koffiekopje te schrijven. Dat meldt The New York Post.

Bron : The New York Post

“Is alles in orde? Wil je dat we tussenbeide komen? Zo ja, haal dan het deksel van de beker.” Dat schreef de barista op het koffiekopje van de 18-jarige dochter van Brandy Selim Roberson. Haar dochter werd benaderd door een man die ze niet kende toen ze aan het studeren was in koffiezaak. “De man was erg luid en enthousiast”, vertelt de mama aan The New York Post. De barista had door dat er iets niet helemaal klopte en besloot daarom om in te grijpen. Ze bracht het meisje “een extra warme chocolademelk die iemand vergeten was op te halen.” Op de beker schreef ze de boodschap.

“Ze (het 18-jarige meisje, red.) keek op en zag een rij medewerkers naar haar staren - klaar om in te grijpen,” vertelt de mama. Maar de tiener liet aan het personeel weten dat ze in orde was en dat er niet moest ingegrepen worden.

De moeder zei dat ze hoopt dat andere bedrijven hun personeel opleiden om hetzelfde te doen. “Dit bevestigt mijn vertrouwen in de mensheid,” zei ze. “Misschien dat anderen, alleen al door dit verhaal te zien... als ze de kans krijgen iets te zeggen of zich af te wenden, iets zouden zeggen.”