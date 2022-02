Joshua Zirkzee geeft Anderlecht (nog) niet veel hoop: “Na het seizoen keer ik eerst terug naar Bayern”

Joshua Zirkzee (12 competitiegoals, 6 assists) drukt steeds nadrukkelijker zijn stempel op Anderlecht. Ook tegen RC Genk behoorde hij tot de uitblinkers. RSCA huurt de Nederlander zonder aankoopoptie van Bayern München, maar de club zou graag langer doorgaan met de spits.

Wat paars-wit alvast als muziek in de oren zal klinken, is dat Zirkzee “geniet van de omgeving bij Anderlecht”. Dat zegt hij in een interview met de Duitse sportwebsite SPOX. “Iedereen geeft me veel vertrouwen. Dat is de basis om goed te presteren. En ook met de coach loopt het prima. Vincent Kompany zorgt ervoor dat ik elke dag scherp ben. Het is leuk om een trainer te hebben die zijn ideeën kan overbrengen op een ploeg. Door zijn ervaring als speler leest hij het spel uitstekend.”

Maar of dat zal volstaan om nog een seizoen in Brussel te blijven? Zirkzee heeft hogere ambities, zo laat hij verstaan. “Ik hoop nog steeds dat ik een belangrijke speler bij Bayern kan worden. Na dit seizoen keer ik terug bij Bayern. Waar ik vervolgens zal voetballen, hangt af van de vooruitzichten op speeltijd.” Maar als Zirkzee die dus kan krijgen bij de Duitse topclub, lijkt een toekomst bij RSCA onwaarschijnlijk.

Volgens onze info volgt Bayern de prestaties van Zirkzee op de voet – via scouts. Met coach Julian Nagelsmann had de spits wel al even geen contact meer. “Ons laatste gesprek dateert van voor de overstap in de zomer.” (pjc)