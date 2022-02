Energieregulator CREG: “Volgens cijfers van Elia zijn twee grote gascentrales extra nodig in geval van volledige kernuitstap”

In een intussen weer offline gehaalde studie concludeert energieregulator CREG op basis van cijfers van netwerkbeheerder Elia dat er één à twee grote gascentrales extra nodig zijn in het geval van een volledige kernuitstap. Anders zouden we in de winter van 2026 in de problemen komen. De CREG verwijt Elia foute berekeningen te hanteren en vreest voor oversubsidiëring.