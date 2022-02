De wereld wacht volgende zet van Poetin af. Dat hij elitetroepen inzet, voorspelt weinig goeds

De gasleiding tussen Rusland en Duitsland gaat voorlopig niet open, Russische banken krijgen beperkingen opgelegd en oligarchen worden geviseerd. De reactie van de westerse landen op de komst van Russische “vredestroepen” in Donetsk en Loehansk was fors, maar nog niet op volle kracht. Er wordt gewacht op de volgende zet van Poetin. De vraag is of de Russen ook de demarcatielijn tussen Oekraïne en separatistisch gebied zullen oversteken. Dat de elitetroepen van de Spets­naz deel uitmaken van de Russische “vredesmacht”, voorspelt alvast weinig goeds.