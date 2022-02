Red Flames na thriller eindwinnaar Pinatar Cup

De Red Flames hebben de Pinatar Cup, een achtlandentoernooi in het Spaanse San Pedro del Pinatar, op hun naam geschreven. Onze Belgische voetbalvrouwen waren in de finale te sterk voor Rusland. Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0 tussen beide landen en dus moest een strafschoppenreeks de beslissing brengen, net als in de halve finale tegen Wales (toen de Flames met 3-1 wonnen).