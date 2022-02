Geen Tessa Wullaert (28) gisteravond bij de Red Flames in de finale van de Pinatar Cup in Spanje. Ze moest vorige week de stage van de nationale ploeg vroegtijdig verlaten door een enkelblessure. Al maakt ze zich daar minder zorgen over dan over haar toekomst. Ondanks haar fenomenale statistieken tast ze in het duister door de nakende besparingen van Anderlecht.